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        Sakarya'daki peynir fabrikasına çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2,1 milyon lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir peynir üretim fabrikasına, arıtılmamış endüstriyel atık suyu kaçak hatla kanalizasyon sistemine deşarj ettiği gerekçesiyle 2 milyon 153 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Sakarya'daki peynir fabrikasına çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2,1 milyon lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir peynir üretim fabrikasına, arıtılmamış endüstriyel atık suyu kaçak hatla kanalizasyon sistemine deşarj ettiği gerekçesiyle 2 milyon 153 bin lira idari ceza uygulandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Hendek Dinsiz Deresi'ndeki kirlilik yükünün arttığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir peynir üretim fabrikasında, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile SASKİ ekiplerince ani denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde 3 vidanjör, 1 kanal aracı ve 2 kanal görüntüleme cihazı kullanıldı.

        Yapılan incelemelerde, işletmeye ait atık suların yer altında izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde inşa edilen bir depoya aktarıldığı, daha sonra arıtılmamış endüstriyel atık suyun kaçak hat aracılığıyla kanalizasyon sistemine deşarj edildiği belirlendi.

        Tespit edilen usulsüzlük nedeniyle işletmeye SASKİ tarafından 2 milyon 153 bin lira idari cezası uygulandı. İşletme yetkilisi hakkında ise "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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