Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve MTB Eliminatör Dünya Kupası için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hazırlıklar tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 7 Haziran'da MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da da MTB Dünya Kupası yarışları düzenlenecek.





Şampiyonanın gerçekleştirileceği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.





Tüm teknik ve gerekli kontrollerin yapıldığı Bisiklet Vadisi, 7 Haziran'da MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonasına, 14 Haziran'da ise MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak.





Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin elektrik ve internet altyapısı, parkur alanları, tribün bölümü ve çevre düzenlemeleri tamamlandı.





Öykü Gürman'ın 7 Haziran'da, Fettah Can'ın 14 Haziran'da sahne alacağı, yerli ve yabancı birçok bisiklet tutkununun takip edeceği, organizasyon dünyanın farklı noktalarından canlı yayınlanacak.



- Milli maç için Serdivan'da dev ekran kurulacak



Dünya Kupası kapsamında 14 Haziran'da oynanacak Türkiye ile Avustralya arasındaki maç, Serdivan'da kurulacak dev ekrandan izlenecek.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maç günü Sapak Camisi'nde kılınacak sabah namazının ardından belediye önünde çorba ikramı gerçekleştirilecek.



Tüm vatandaşları birlikte maç izlemeye davet eden Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, belediye binası önünde kurulacak dev ekranda tek ses, tek yürek olarak millilerin yanında olacaklarını kaydetti.



Ayrıca mücadele boyunca vatandaşlara çay ve su ikramı da yapılacak.

