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        Sakarya'dan kısa kısa

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova'da teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek üyelere teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova'da teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek üyelere teşekkür belgesi verdi.


        AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Tever, teşkilat ve mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Toplantının ardından teşkilat mensuplarına teşekkür belgesi takdim eden Tever, "Bu dava makamların değil, emeklerin ve adanmışlığın davasıdır. Her bir dava arkadaşımızın katkısı bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

        - "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi

        Sakarya'da "Okul Öncesi Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Valilik himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Serdivan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda 14 atölye ve 27 etkinliğin çocuklarla buluştuğu kaydedildi.

        Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 3-6 yaş arası çocukların okullaşma oranının artırılmasının amaçlandığı belirtilerek, çocuk gelişimindeki önemine ilişkin toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi.

        Velilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, çocukla aile bağı, yapay zeka, geleneksel oyunlar ve sanatsal faaliyetler gibi atölyelerle çocukların gelişimine katkı sunulduğu kaydedildi.

        - Kamu hastanelerinde tek tip üniforma uygulamasına geçildi

        Sağlık Bakanlığınca kıyafet standardına ilişkin yapılan düzenlemeyle, Sakarya'da standart üniforma uygulaması başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ildeki kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için "Kurumsal Kimlik Kılavuzu" kapsamında standart üniforma uygulaması başlatıldı.

        Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm, klinik eczacılar beyaz, ameliyathane personeli yeşil, psikolog, biyolog ve çocuk gelişimcileri kahverengi, diğer lisans ve lisansüstü sağlık meslek mensupları ise bordo renk üniforma giyecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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