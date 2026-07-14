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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs seferlerinin gün boyunca ücretsiz olarak hizmet sunacağı aktarıldı.

        Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Serdivan Çocuk Akademisi'nin yaz okulu açılış programı düzenlendi

        Serdivan Belediyesince faaliyet gösteren Serdivan Çocuk Akademisi'nin yaz okulu açılış programı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, programda çocukların güzel vakit geçirdiği belirtilerek, dönem sonu resim sergisi ve film gösterimi yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Belediye Başkanı Osman Çelik'in açılışı gerçekleştirdiği belirtilerek, programın çocuklar için hazırlanan ikramların ardından "Alvin ve Sincaplar" film gösterimiyle sona erdiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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