Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs seferlerinin gün boyunca ücretsiz olarak hizmet sunacağı aktarıldı.



Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



- Serdivan Çocuk Akademisi'nin yaz okulu açılış programı düzenlendi



Serdivan Belediyesince faaliyet gösteren Serdivan Çocuk Akademisi'nin yaz okulu açılış programı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, programda çocukların güzel vakit geçirdiği belirtilerek, dönem sonu resim sergisi ve film gösterimi yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Belediye Başkanı Osman Çelik'in açılışı gerçekleştirdiği belirtilerek, programın çocuklar için hazırlanan ikramların ardından "Alvin ve Sincaplar" film gösterimiyle sona erdiği aktarıldı.

