Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ADARAY, metrobüs ve belediye otobüslerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

- Serdivan'da 6 ülkeden gelen akademisyenler ağırlandı

Serdivan Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından gerçekleştirilen uluslararası program kapsamında yurt dışından gelen katılımcıları ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ukrayna, Azerbaycan, Kosova, Pakistan, Hindistan ve İran'dan gelen 12 akademisyenin, SAÜ'lü personelle, Serdivan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından keşfetme imkanı bulduğu ifade edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Çelik, farklı ülkelerden gelen akademisyenleri ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Serdivan'ımızın tarihi ve doğal güzelliklerini dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizle buluşturmak bizim için çok kıymetli. Şehrimize gelen misafirlerimizin Serdivan'ı yakından tanımalarını, ilçemizin güzelliklerini görmelerini ve buradan güzel hatıralarla ayrılmalarını önemsiyoruz. Serdivan'ın değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve tanıtımına katkı sağlamayı ilçemiz açısından son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Erenler'de 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 gün boyunca kutlanacak

Erenler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3 gün sürecek kutlama programı hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda mehterandan şiir dinletisine, modern danstan konserlere kadar birçok etkinlik yer alacak.

Etkinlik kapsamında 30 Ağustos Pazar günü mehteran gösterisi, şiir dinletisi, modern dans ve Erenler Ritim performanslarının yanı sıra Muhammet Vanal, Fahrettin Çakar ve Adnan Al sahne alacak.

Programda 31 Ağustos Pazartesi akşamı sanatçı Oflu Kadir, sevilen eserleriyle Erenler halkıyla buluşacak. Kutlamalar doğrultusunda 1 Eylül Salı günü Fırat Kurtiş ve Makedon Samet sahne alarak vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşatacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şenol Dinç, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.