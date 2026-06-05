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        Sakarya'nın yılın ilk 5 ayındaki ihracatı 2,2 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,77'lik artışla 2 milyar 165 milyon 725 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Sakarya'nın yılın ilk 5 ayındaki ihracatı 2,2 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,77'lik artışla 2 milyar 165 milyon 725 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mayıs döneminde ülke ihracatına yüzde 2,22 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

        Yılın ilk 5 ayında 136 ülke ve 8 serbest bölgeye geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,77'lik artışla 2 milyar 165 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 83,95 ile otomotiv sektöründe gerçekleştirdi.

        Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde geçen yıl ocak-mayıs aylarında 1 milyar 754 milyon 398 bin dolarlık ihracatını, bu yıl aynı dönemde yüzde 3,6 artırarak 1 milyar 818 milyon 171 bin dolara yükseltti.

        Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 63 milyon 474 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, 42 milyon 588 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 31 milyon 123 bin dolarla makine ve aksamları, 30 milyon 287 bin dolarla çelik, 28 milyon 72 bin dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

        Ocak-mayıs döneminde kentten en fazla ihracat 374 milyon 718 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 335 milyon 589 bin dolarla İspanya, 242 milyon 763 bin dolarla Polonya, 162 milyon 808 bin dolarla Birleşik Krallık, 156 milyon 101 bin dolarla İtalya izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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