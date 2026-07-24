Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı renklerine kattı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti. Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammet Ali Özbaskıcı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Muhammet Ali." ifadelerine yer verildi. Özbaskıcı, geçen sezon Samsunspor'da forma giymişti.

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