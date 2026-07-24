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        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı renklerine kattı

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı renklerine kattı

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Ali Özbaskıcı'yı transfer etti.

        Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammet Ali Özbaskıcı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Muhammet Ali." ifadelerine yer verildi.

        Özbaskıcı, geçen sezon Samsunspor'da forma giymişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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