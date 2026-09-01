Alaçam Gençlik Merkezi'nde yaz okulu kapanış programı gerçekleştirildi
Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Okulu, Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.
Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Okulu, Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.
Yaz boyunca gençlerin ve çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında, zeka oyunları, ebru sanatı, resim ve çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.
Kapanış programında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilenirken, düzenlenen etkinliklerle katılımcılar doyasıya eğlendi. Programın sonunda yaz okulu süresince gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek öğrencilerin emekleri ve katılımları takdir edildi.
Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, yaz okulu boyunca etkinliklere katılan tüm öğrencilere ve katkı sunan eğitmenlere teşekkür ederek, gençlerin gelişimine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.
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