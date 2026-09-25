Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan muhtarlara ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Kılıç, mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, muhtarların taleplerini dinledi.

Kılıç, muhtarların vatandaşlar ile belediye arasında önemli bir iletişim köprüsü oluşturduğunu vurgulayarak, "Mahallelerimizin sesini en yakından duyan, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında güçlü bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızla hasbihal ettik. Şehrimizin her mahallesine birlikte dokunduğumuz muhtarlarımıza samimiyetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.