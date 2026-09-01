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        Bafra Ovası'nda üreticiler kapya biberin veriminden memnun

        Samsun'un Bafra ilçesinde üreticiler mayıs ayında 30 bin dekara ekilen kapya biberin veriminden memnun.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Bafra Ovası'nda üreticiler kapya biberin veriminden memnun

        Samsun'un Bafra ilçesinde üreticiler mayıs ayında 30 bin dekara ekilen kapya biberin veriminden memnun.

        Kızılırmak Nehri'nin beslediği Bafra Ovası'nda bu yıl yaklaşık 150 bin ton kapya rekoltesi bekleniyor.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayısta ekilen biberlerin ağustos ortasından itibaren toplanmaya başlandığını belirtti.

        Aşçı, "Ürünümüz tarlada kilogramı 25 ila 30 liradan faturalı satılıyor. Bafra Ovası'ndan çıkan kapya biber Karadeniz Bölgesi'nin tamamının yanı sıra Ankara, Konya, İstanbul ve Gaziantep gibi illere ulaştırılıyor." dedi.

        Ovadaki verim ve toprak kalitesine dikkati çeken Aşçı, şunları kaydetti:

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        "Bafra Ovası'nda kapya biberden dönüm başına ortalama 4 ila 5 ton verim alınıyor. Bafra'nın sulu ve kara toprağında yetişen biber çok daha lezzetli ve kaliteli oluyor. Bu yıl ovadan yaklaşık 150 bin ton rekolte hedefliyoruz. Hasat kasım ayına kadar devam edecek. Fiyatlar şu anda iyi gidiyor."

        Türbe Mahallesi'nde üreticilik yapan Selçuk Tulum ise ürünün kalitesinden ve pazarlama sürecinden memnun olduklarını vurguladı.

        Ovada yetiştirilen kapya biberin Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini vurgulayan Tulum, "Trabzon ve Rize gibi Karadeniz sahil illeri, Ankara, İstanbul'un yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi doğu şehirlerine de biber gönderiyoruz. Bafra'nın kapya biberi etli, renkli ve oldukça kaliteli." diye konuştu.

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        Tulum, bu sezon verimin yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıla göre tonajımız çok iyi. Hava şartlarına da bağlı olarak dönümden 7 tona kadar ürün alabiliyoruz. Hasadımız bereketli geçiyor, bu yıl geçen seneden çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

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