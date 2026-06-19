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        Bafra'da Türk Kızılay Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi hizmete açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, hayırsever iş insanları Nazif ve Sadık Taşkın'ın katkılarıyla yapımı yapılan Türk Kızılay Bafra Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Bafra'da Türk Kızılay Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi hizmete açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, hayırsever iş insanları Nazif ve Sadık Taşkın'ın katkılarıyla yapımı yapılan Türk Kızılay Bafra Hacı Nail Taşkın Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, törende yaptığı konuşmada, Kızılayın 157 yıllık köklü bir kurum olduğunu söyledi.


        Kızılay'ın Çanakkale ve Kurtuluş savaşları ile birçok alanda milletin hizmetinde olduğunu belirten Can, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde de 60 bin gönüllü ve 5 bin çalışanlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını anlattı.


        Kan hizmetlerinde 4 binin üzerinde çalışanlarıyla her gün 350 noktada kan alımı gerçekleştirdiklerine işaret eden Can, toplanan 10 bin ünite kanı laboratuvarlarda inceledikten sonra yaklaşık 1500 hastaneye yetiştirdiklerini vurguladı.


        Can, kan alma birimini Türk Kızılaya kazandıran Taşkın ailesine teşekkür etti.

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise kan hizmetlerinin sadece kan almaktan ibaret olmadığını, büyük bir organizasyon ve özveri gerektirdiğini vurgulayarak, "Kanın test edilmesi, ayrıştırılması, uygun koşullarda depolanması ve hastanelere zamanında ulaştırılması uluslararası standartlarda yürütülmekte. Açılışını yapacağımız bu binanın gönüllü kan bağışının artmasına katkı sağlayacağına ve ihtiyaç duyulan her anda bir köprü kuracağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da yardımlaşma ve dayanışmanın Türk milleti için erdem olduğunu dile getirerek, "Yardımlaşma ve dayanışma bir erdemse, kan bağışı bunun zirvesidir. İyiliğin kapısını aralamak için toplandık." diye konuştu.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Kızılayın desteklerinin her konuda çok önemli olduğunu belirterek, "İşimiz düştüğünde kıymetini biliyoruz, inşallah işimiz düşmeden de kıymetini biliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban ise Çarşamba ve merkezin ardından Bafra'da 3'üncü sabit noktayı açtıklarını aktararak, "Samsun'da bu teveccühü çok net görüyoruz. İnsanımızın kana ihtiyacı olup da 'Hayır' dediğimiz hiçbir zaman olmadı. Bağışçılarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

        Kızılay Bafra Şube Başkanı Şerafettin Şahin de birimin gönüllü bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında yeni bir iyilik köprüsü olacağını belirterek, "Sürece destek veren devlet büyüklerine, yer tahsisi sağlayan kurumlara ve sponsorluğu üstlenen hayırsever iş insanları Nazif ve Sadık Taşkın'a teşekkür ederim. Birime adı verilen Hacı Nail Taşkın'a da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kan alma birimine katkı sağlayan hayırseverlere plaket verilerek, açılış kurdelesi kesildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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