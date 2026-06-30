Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Ünzile K. (76), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan değerlendirmede beyin kanaması şüphesi görülmesi üzerine hastanın ileri tetkik ve tedavi için hastaneye sevkine karar verildi.

        Ünzile K, Alaçam şehir stadına inen ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Benzer Haberler

        Samsun'da Koruyucu Aile Şenliği
        Samsun'da Koruyucu Aile Şenliği
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        13 ilden 301 ragbici Çarşamba ilçesinde buluştu Çarşamba ilçesi ANALİG Ragb...
        13 ilden 301 ragbici Çarşamba ilçesinde buluştu Çarşamba ilçesi ANALİG Ragb...
        Samsun'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
        Samsun'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi