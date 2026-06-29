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        "Bilim Samsun'la Griden Yeşile" projesinde 40 öğrenci doğayı keşfediyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde hayata geçirilen "Bilim Samsun'la Griden Yeşile" projesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:57 Güncelleme:
        "Bilim Samsun'la Griden Yeşile" projesinde 40 öğrenci doğayı keşfediyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde hayata geçirilen "Bilim Samsun'la Griden Yeşile" projesi başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bilim ve çevre bilincini bir arada sunmayı amaçlayan proje kapsamında, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinden seçilen 11-14 yaş aralığındaki 40 ortaokul öğrencisi çeşitli etkinliklere katılıyor.

        Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda düzenlenen program, 3 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Proje süresince öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirerek çevre bilinci kazanacak, bilimsel gözlem yapma becerilerini geliştirecek.

        Programda orman ekosistemi incelemeleri, biyomimikri atölyeleri ve sürdürülebilir enerji tasarım çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü aracılığıyla çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturma çalışmalarını kent merkezi dışındaki okullarda da sürdürüyor.

        Bu kapsamda Keşif Kampüsü, TÜBİTAK'ın Köy Okullarına Yönelik Destek Programı çerçevesinde Havza ilçesindeki Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, tasarım çalışmalarından eğlenceli atölyelere kadar çeşitli faaliyetlere katıldı.

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