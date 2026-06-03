Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi devralınan Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kongre ve fuar turizmini geliştirecek önemli projelerden biri olarak hayata geçirilen Samsun Fuar ve Kongre Merkezi hizmete açılmaya hazırlanıyor.





Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında tesis, uluslararası standartlara uygun görünüme kavuşturuldu. Teknik altyapısı güçlendirilen ve kullanım alanları yeniden düzenlenen tesis, ulusal ve uluslararası etkinlik, fuar, kongre ve organizasyona ev sahipliği yapacak.



Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kuyumculuk Fuarı ile yeniden hizmete girecek.



Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki çalışmaları inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un sosyal, kültürel ve ticari hayatına değer katacak yatırımla şehrin fuar ve kongre turizmi potansiyelini daha da güçlendirmiş olacaklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenecek fuarlara, kongrelere, zirvelere, kültürel etkinliklere ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak şehrimizi bölgenin önemli buluşma noktalarından biri haline getirecek. Şehrimizin marka değerine güç katacak, yeni fırsatlar oluşturacak ve gelecek nesillere önemli kazanımlar bırakacak olan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'mizin Samsun'umuza, hemşehrilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



