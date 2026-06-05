Canik Belediyesi, fiber optik ağ altyapı çalışmalarının yüzde 80'ini tamamladı

Canik Belediyesinin 20 bin haneyi kapsayan fiber optik ağ altyapı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi, ilçenin teknoloji altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerine devam ediyor.





İlçede fiber dönüşümü sürdüren Canik Belediyesi, 20 bin haneyi kapsayan fiber optik ağ altyapı çalışmalarının yüzde 80'lik bölümünü tamamladı.





Canik Belediyesinin özel bir internet servis sağlayıcı firmayla imzaladığı iş birliği protokolüyle hayata geçirdiği altyapı yatırımıyla ilçedeki 20 bin hanenin VDSL altyapıdan yüksek hızlı internet erişimine imkan sunan fiber optik ağ altyapısına geçişi sağlanacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te fiber optik ağ altyapı çalışmalarına program dahilinde etap etap devam ettirdiklerini anlatarak, "Canik'imize kazandırdığımız fiber optik ağ altyapı yatırımı hem ilçemizin teknoloji altyapısını güçlendiren hem de yaşamı kolaylaştıran projelerimiz arasında yerini alıyor. Gerçekleştirdiğimiz fiber dönüşümle hanelerimizi, yüksek hızlı internet erişimi sağlayan fiber optik altyapıya kavuşturuyoruz. İlçemizdeki 20 bin hanemizi fiber optik altyapıyla buluşturacağız. İlçemiz için gayretle çalışmaya devam ediyor, yeni projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







