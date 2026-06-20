Canik Belediyesinden YKS adayları ve ailelerine destek

Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve ailelerine ikramda bulundu.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'ye giren öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayan, ücretsiz test ve eğitim hizmeti sunan Canik Belediyesi, YKS günü ilçedeki sınav merkezlerinde yerini aldı.





Sınava giren öğrencilere ve ailelere ikramda bulunan Canik Belediyesi ekipleri, öğrencileri sınav merkezlerine yönlendirdi.





YKS'ye geç kalan öğrencileri sınavların gerçekleştirildiği okullara yetiştiren ekipler, okullarda ise aileler için bekleme alanları oluşturdu.





YKS'ye giren öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanını paylaşan Canik Belediyesi, ayrıca Can Kafe'de ikramlar eşliğinde gün boyunca aileleri ve öğrencileri ağırladı.



Canik Belediyesi, ailelerin heyecanlı bekleyiş anlarına sahne olan Can Kafe ile sınav merkezlerinde oluşturduğu bekleme alanlarının yanı sıra Gönül Sofrası İkram Aracı'yla da ilçede sınava gitmek üzere yola çıkan öğrencilere ve ailelerine ikramlarıyla destek oldu.









