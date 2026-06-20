Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Belediyesinden YKS adayları ve ailelerine destek

        Canik Belediyesinden YKS adayları ve ailelerine destek

        Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve ailelerine ikramda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Canik Belediyesinden YKS adayları ve ailelerine destek

        Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve ailelerine ikramda bulundu.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'ye giren öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayan, ücretsiz test ve eğitim hizmeti sunan Canik Belediyesi, YKS günü ilçedeki sınav merkezlerinde yerini aldı.


        Sınava giren öğrencilere ve ailelere ikramda bulunan Canik Belediyesi ekipleri, öğrencileri sınav merkezlerine yönlendirdi.


        YKS'ye geç kalan öğrencileri sınavların gerçekleştirildiği okullara yetiştiren ekipler, okullarda ise aileler için bekleme alanları oluşturdu.


        YKS'ye giren öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanını paylaşan Canik Belediyesi, ayrıca Can Kafe'de ikramlar eşliğinde gün boyunca aileleri ve öğrencileri ağırladı.

        Canik Belediyesi, ailelerin heyecanlı bekleyiş anlarına sahne olan Can Kafe ile sınav merkezlerinde oluşturduğu bekleme alanlarının yanı sıra Gönül Sofrası İkram Aracı'yla da ilçede sınava gitmek üzere yola çıkan öğrencilere ve ailelerine ikramlarıyla destek oldu.




        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Havza Belediyesince YKS adaylarına araç tahsis edildi
        Havza Belediyesince YKS adaylarına araç tahsis edildi
        "Buluşmalar/Encounters" sergisi Samsun'da kapılarını açtı
        "Buluşmalar/Encounters" sergisi Samsun'da kapılarını açtı
        Canik'ten YKS desteği
        Canik'ten YKS desteği
        Samsun'da geç kalan 2 öğrenci sınava giremedi
        Samsun'da geç kalan 2 öğrenci sınava giremedi
        Ehliyet ve kimlik krizi YKS öncesi öğrenciyi bayılttı YKS öncesi panik anla...
        Ehliyet ve kimlik krizi YKS öncesi öğrenciyi bayılttı YKS öncesi panik anla...
        Bafra'da Kızılay kan alma birimi açılışı
        Bafra'da Kızılay kan alma birimi açılışı