Canik Macera Parkı tatilin ilk günlerinde çocuklarla doldu

Samsun'da karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, tatil sevincini Canik Macera Parkı'nda yaşıyor.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda hizmete sunulan ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olarak belirtilen Canik Macera Parkı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu.



Açıldığı günden bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan parkta, öğrenciler dev adrenalin oyun alanlarında eğlenerek tatilin ilk günlerinin keyfini çıkardı.



Parkta, çocuklar ve gençler macera alanlarında vakit geçirirken aileler de doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Macera Parkı'nın ilçenin turizmine katkı sunan önemli bir çekim merkezi olduğunu belirtti.



Parkta 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, "Karadeniz'in en büyük macera parkı Canik Macera Parkımızda gençlerimizle, ailelerimizle ve tüm maceraseverlerle buluşmayı sürdürüyoruz. Dev adrenalin oyun alanlarıyla gençlerimizin heyecan dolu anlarına eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sandıkçı, ziyaretçilerin parkta doğayla buluşma fırsatı da bulduğunu dile getirerek, ilerleyen süreçte parkın yeni oyun ve aktivite alanlarıyla daha da genişleyeceğini belirtti.

