Canik Sıfır Atık Köyü'nde gençlere sıfır atık bilinci kazandırılıyor

Canik Belediyesinin ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde gençlere sıfır atık bilinci kazandırma çalışmaları devam ediyor.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 bin 435 çocuk ve gencin uygulamalı eğitim programlarıyla bir araya geldiği Canik Sıfır Atık Köyü, içinde yer alan atık toplama üniteleriyle geri dönüştürülebilir atıkların evsel atıklardan ayrı bir şekilde sınıflandırılması ve yeniden kazanımı sürecinde de önemli rol üstleniyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitim ve etkinlik programlarının yanı sıra ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nü yıl içerisinde her yaştan vatandaşın ziyaret etmeyi sürdürdüğünü, Canik'te sıfır atık kültürünü yaşamın merkezine alan nesiller için gayretle çalışmaya devam ettiklerini aktardı.





Canik Sıfır Atık Köyü'nün Türkiye'deki sıfır atık projelerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldığını belirten Sandıkçı, "Köy içerisinde bulunan açık derslikler ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen oyun alanlarında çocuklar ve gençler eğlenirken öğreniyor. Sıfır atık kültürüne hakim nesiller, yaşanılabilir bir geleceğin temelini oluşturur. Canik Sıfır Atık Köyü'müzde sürdürdüğümüz uygulamalı eğitim programlarımız ve aktivitelerimizle gençlerimizi sıfır atık kültürüyle tanıştırıyor, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması hakkında bilgilendiriyoruz. Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz sıfır atık ve geri dönüşüm temalı yarışmalarımızda ortak evimiz dünya için bir oluyor, öğrencilerimizi ödüllerle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



Sandıkçı, 5 Haziran Cuma günü Canik Macera Parkı'nda 4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması Ödül Töreni'ni düzenleyeceklerini kaydetti.







