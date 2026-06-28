Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik'te öğrencilerin teknoloji projeleri görücüye çıktı

        Canik'te öğrencilerin teknoloji projeleri görücüye çıktı

        Canik'te öğrencilerin eğitim dönemi boyunca hazırladığı 58 proje, Deneyap Teknoloji Atölyesi Proje Şenliği'nde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Canik'te öğrencilerin teknoloji projeleri görücüye çıktı

        Canik'te öğrencilerin eğitim dönemi boyunca hazırladığı 58 proje, Deneyap Teknoloji Atölyesi Proje Şenliği'nde sergilendi.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin tasarlayıp ürettiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte, astronomi, havacılık ve uzay bilimleri alanlarında hazırlanan projelerin yanı sıra deney ve gözlem çalışmaları da gerçekleştirildi.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kampüste teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle tecrübe kazandığını ifade eden Sandıkçı, "Canik'te geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz. Bilgileri ve yetenekleriyle projeler geliştiren, geliştirdikleri projelerin üretimlerini gerçekleştiren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!

        Benzer Haberler

        İlkadım'dan 9 güreşçi Kırkpınar'da mücadele edecek
        İlkadım'dan 9 güreşçi Kırkpınar'da mücadele edecek
        İlkadımlı güreşçiler Kırkpınar'da boy gösterecek
        İlkadımlı güreşçiler Kırkpınar'da boy gösterecek
        Samsun'da insansız hava aracı ormana düştü
        Samsun'da insansız hava aracı ormana düştü
        Motosiklet ile minibüs çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Motosiklet ile minibüs çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        erme'de kano sporcuları Miliç Lagünü'nde kürek çekti
        erme'de kano sporcuları Miliç Lagünü'nde kürek çekti
        Samsun'da havacılık lisesinde öğrenciler uçak simülatöründe eğitim alacak
        Samsun'da havacılık lisesinde öğrenciler uçak simülatöründe eğitim alacak