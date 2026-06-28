Canik'te öğrencilerin teknoloji projeleri görücüye çıktı

Canik'te öğrencilerin eğitim dönemi boyunca hazırladığı 58 proje, Deneyap Teknoloji Atölyesi Proje Şenliği'nde sergilendi.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin tasarlayıp ürettiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Etkinlikte, astronomi, havacılık ve uzay bilimleri alanlarında hazırlanan projelerin yanı sıra deney ve gözlem çalışmaları da gerçekleştirildi.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kampüste teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle tecrübe kazandığını ifade eden Sandıkçı, "Canik'te geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz. Bilgileri ve yetenekleriyle projeler geliştiren, geliştirdikleri projelerin üretimlerini gerçekleştiren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

