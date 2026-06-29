Canik'te yol çalışmaları havadan takip edildi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yol açma, yol genişletme, beton yol ve asfalt yol çalışmaları yürütülüyor.



Kırsal mahallelerdeki çalışmaları insansız hava aracıyla da takip eden Sandıkçı, ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.



Güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, "Canik'imizin dört bir köşesinde gayretle çalışıyor, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sandıkçı, 2026 yılı çalışma takvimi doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Canik'imizde yeni, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Beton yol ve asfalt yol ile birlikte yol açma ve genişletme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Açtığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağına güç katmaya devam ediyoruz. "



İncelemelerde Sandıkçı'ya Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç de eşlik etti.

