Cumhuriyet coşkusu sanatla buluştu

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Cumhuriyet'in 103. yılını "Sağlıkla, Sanatla, Cumhuriyetle" temalı etkinlikle kutladı. Müzik, dans ve resim sanatının buluştuğu programda Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Hastanenin C Blok lobisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet'in 103. yılı sanatın farklı dallarıyla kutlandı. Programda bando gösterisi bayram havası estirirken, Cumhuriyet Sergisi'nde Cumhuriyet temalı eserler yer aldı. Vals gösterisi ile yan flüt ve piyano konseri de kutlamaya renk kattı.

REKLAM

"Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya devam ediyoruz"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Şafak Aygül, Cumhuriyet'in 103. yılını sağlık ve sanatın buluştuğu bir etkinlikle kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, bilimin ışığında yürüdüğümüz yolun ve geleceğe duyduğumuz güvenin temelidir. Bizler de bu emanete insan sağlığı için çalışarak ve Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatarak sahip çıkıyoruz. ‘Sağlıkla, Sanatla, Cumhuriyetle' diyerek düzenlediğimiz bu anlamlı buluşmaya katkı sunanlara, sanatçılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor; herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.