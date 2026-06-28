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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Samsun'da konuştu:

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bizim hedefimiz, işleyen bir demokratik düzen, işleyen bir hukuk düzeni ve herkesin hukukundan emin olduğu korkusuzca yaşama hürriyetinin pekiştiği bir Türkiye hayalimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Samsun'da konuştu:

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bizim hedefimiz, işleyen bir demokratik düzen, işleyen bir hukuk düzeni ve herkesin hukukundan emin olduğu korkusuzca yaşama hürriyetinin pekiştiği bir Türkiye hayalimiz var." dedi.

        Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Uysal, Türkiye'nin erken seçim kulvarına girmiş olduğunu söyledi.

        Yürütülen enflasyonla mücadele programını "milyonları yoksullaştırma" programı olarak nitelendiren Uysal, "2002 yılında en düşük düzeyde emekli olan bir vatandaşımızın alacağı emekli maaşı asgari ücretin yüzde 140'ına tekabül ederken, bugün maalesef asgari ücretin yüzde 70'ine kadar inmiştir. O açıdan öncelikle bu rakamları düzeltmeden sağlıklı bir enflasyonla mücadele programı uygulayamazsınız." ifadesini kullandı.

        Yeni anayasa sürecine de değinen Uysal, "Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla demokrasidir. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla adalettir. Oysa bugün adeta bir sınır çizdirilmiş, iktidarın tarafında kalanların her tür kovuşturmadan, soruşturmadan demokratik haktan yararlanabildiği ama karşısında olan insanların müsaade edildiği kadar hakka, hukuka, demokrasiye razı olduğu bir Türkiye hayal edilmektedir. Buna rıza göstermeyeceğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek isterim." diye konuştu.

        Türk siyasetinin kilidini açabilmenin yolunun "merkez sağ"dan geçtiğini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin hikayesi büyük merkez sağın hikayesidir. Bu büyük hamleleri kıt kanaat imkanlarla büyük yatırımları tarihe şöyle geriye doğru baktığımızda, bu büyük ülkenin, Anadolu'nun dağına taşına hizmetleri saçtığını görürüz. Bizim hedefimiz, işleyen bir demokratik düzen, işleyen bir hukuk düzeni ve herkesin hukukundan emin olduğu korkusuzca yaşama hürriyetinin pekiştiği bir Türkiye hayalimiz var. Bunu da inşallah icra edeceğiz."

        Uysal, konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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