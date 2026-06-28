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        erme'de kano sporcuları Miliç Lagünü'nde kürek çekti

        Samsun'un Terme ilçesindeki Miliç Lagünü, Terme Yaz Festivali kapsamında kano sporcularını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        erme'de kano sporcuları Miliç Lagünü'nde kürek çekti

        Samsun'un Terme ilçesindeki Miliç Lagünü, Terme Yaz Festivali kapsamında kano sporcularını ağırladı.

        Terme Belediyesi ile Ordu Kano Kulübü (ORKADO) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 20 sporcu kanolarıyla lagünde kürek çekti.

        Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, denize paralel uzanan yapısı, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Göçmen kuşlar ve su samuru gibi canlılara ev sahipliği yapan bölgede düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        ORKADO Başkanı Mustafa Sarıkaya, AA muhabirine, 30 yıldır kano sporuyla ilgilendiğini ve Terme'yi bu spor için sık sık tercih ettiğini söyledi.

        Miliç Lagünü'nde kano yapmanın güzel bir deneyim olduğunu belirten Sarıkaya, "Dünyada ender bulunan Miliç Lagünü'nde kano sporumuzu yaptık. Müthiş bir deneyimdi. Sporcularımızla burada yaşadığımız deneyimi çok yoğun hissettik. Tüm doğaseverleri, kanocuları ve su sporu tutkunlarını Samsun Terme Miliç Lagünü'ne davet ediyorum." dedi.

        Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Zeynep Öykü Sarıkaya da lagünde kano yapmanın kendisi için unutulmaz olduğunu ifade ederek, "Burada kano ile gezmek gerçekten çok zevkli ve huzur vericiydi. Lagündeki balıklarla birlikte ilerlemek çok eğlenceliydi." diye konuştu.

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