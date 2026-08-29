Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi

Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

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