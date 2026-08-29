Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.
Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Samsunspor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
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