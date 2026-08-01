Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hazırlık maçında Belçika temsilcisi Westerlo'yu 2-1 yendi. Yeni sezon öncesi çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Belçika'nın Westerlo kentindeki Het Kuipje Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Westerlo ile karşılaştı. Westerlo, 23. dakikada Bassette'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Samsunspor, 65. dakikada Sousa ile skora dengeyi getirirken 68. dakikada Mendes'in fileleri havalandırmasıyla öne geçti: 1-2. Maç, Samsunspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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