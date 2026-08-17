Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan, Celil Yüksel, Makoumbou, Jarju, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan, Matos, Miroshi, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong
Goller: Dk. 3 Matos (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde) (Göztepe)
SAMSUN
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