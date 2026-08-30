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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

        Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel, Watt, Yalçın Kayan, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)

        Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muric

        Gol: Dk. 3 Muric (Fenerbahçe)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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