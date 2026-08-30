Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 30.08.2026 - 22:40 Güncelleme:
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel, Watt, Yalçın Kayan, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muric
Gol: Dk. 3 Muric (Fenerbahçe)
SAMSUN
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