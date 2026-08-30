Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Guarino, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 86 Samed Onur), Watt, Yalçın Kayan (Dk. 66 Sousa), Jarju (Dk. 86 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Oğuz Aydın (Dk. 85 Levent Mercan), Greenwood (Dk. 63 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Nene), Muric (Dk. 63 Lukaku)
Goller: Dk. 3 Muric, Dk. 49 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 70 Lukaku (Fenerbahçe)
SAMSUN
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