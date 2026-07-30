GÜNCELLEME - 2 Samsun'da hastane camına mermi isabet etmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin camına mermi isabet etti.



İlkadım ilçesindeki hastanenin çevresinde silah sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede acil servisin girişindeki sundurmanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.



Polis, mermi çekirdeğinin kırılan camın arasına düştüğünü tespit etti.



Olay yeri inceleme ekiplerince hastane camında bulunan mermi çekirdeği ile hastaneye yaklaşık 350 metre mesafede tespit edilen 4 boş kovan ve fişek muhafaza altına alındı.



İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda olayın şüphelisinin C.A. (30) olduğu belirlendi.



Olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

