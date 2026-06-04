Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME 3 - Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi öldü

        GÜNCELLEME 3 - Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kutlukent Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan cesetler, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

        Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhuriyet savcıları, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay yerine giderek incelemede bulundu.

        Soruşturmanın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.

        Öte yandan işçilerden 2 çocuk babası Naci Gezer'in cenazesi, İlkadım ilçesindeki Hz. Ömer Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Yunus Çekiç için de Çarşamba ilçesinin Allı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Çekiç'in cenazesi, Allı Mahallesi Camisi'nde İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından ikindi namazını müteakiben kıldırılan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye Çekiç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile vatandaşlar katıldı.

        İşçilerden Mustafa İnanç'ın cenazesi de Kavak ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı (2)
        İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı (2)
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi
        5'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
        5'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        İş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama
        İş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama