GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Araştırmalarda anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden katıldıkları grupta "yüksek kazançlı yatırım" vaadinde bulunulan vatandaşın 2 milyon 867 bin 172 lirayı şüphelilerin hesaplarına gönderdiği, söz konusu paranın izini kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarından kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

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Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtarak bir mağduru 720 bin lira, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp irtibat kurdukları kişiyi de 491 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Samsun merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin farklı suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.