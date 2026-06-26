Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 şüpheli daha tutuklandı

        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 şüpheli daha tutuklandı

        Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 21'i daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 şüpheli daha tutuklandı

        Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 21’i daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 27'sinin daha işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, 23 Haziran'da Samsun, İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 20'sinden 9'u tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Zanlılardan 5'inin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Samsun'da Yeşilay tarafından bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü gerçekl...
        Samsun'da Yeşilay tarafından bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü gerçekl...
        Başsavcı Kılıç ve adliyeden ayrılan yargı mensuplarına veda töreni
        Başsavcı Kılıç ve adliyeden ayrılan yargı mensuplarına veda töreni
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, çocukların karne sevincine ortak oldu
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, çocukların karne sevincine ortak oldu
        Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezine bu yıl 599 binden fazla çağrı geldi
        Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezine bu yıl 599 binden fazla çağrı geldi
        Sağlık ordusuna 365 yeni hekim
        Sağlık ordusuna 365 yeni hekim
        Samsun'da Piyano Şenliği yapılacak
        Samsun'da Piyano Şenliği yapılacak