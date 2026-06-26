GÜNCELLEME - Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 şüpheli daha tutuklandı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 52 zanlıdan 21’i daha tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 27'sinin daha işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, 23 Haziran'da Samsun, İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 20'sinden 9'u tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Zanlılardan 5'inin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

