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        GÜNCELLEME - Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti

        Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 00:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti

        Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.

        İlkadım ilçesindeki hastanenin çevresinde silah sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede acil servisin girişindeki sundurmanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.

        Polis, mermi çekirdeğinin kırılan camın arasına düştüğünü tespit etti.

        Olay yeri inceleme ekiplerince hastane camında bulunan mermi çekirdeği ile hastaneye yaklaşık 350 metre mesafede tespit edilen 4 boş kovan ve fişek muhafaza altına alındı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda olayın şüphelisinin C.A. (30) olduğu belirlendi.

        Olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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