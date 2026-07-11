GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokağı'nda meydana gelen silahlı kavganın ardından gözaltına alınan Ertan T. (31), Yaşar T. (38), Hasan T. ve Hasan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ertan T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ertan T. ile Yaşar T'nin 5'er, Hasan T'nin (61) 6, Hasan T'nin (33) 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İlçede dün, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Oğuz Başkan (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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