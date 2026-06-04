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        GÜNCELLEME - Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:50 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Samsun'da 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 47 bin 769 uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarma merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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