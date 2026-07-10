GÜNCELLEME - Samsun'da alacak kavgasında silahla yaralanan kişi hastanede öldü
Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta Oğuz Başkan (35), alacak meselesinden dolayı husumeti bulunduğu Ertan T. (31) ve Yaşar T. (38) ile tartıştı.
Taraflar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etti. Kasığından yaralanan Başkan, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Ertan T. ve Yaşar T. emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ve tabancayı da ele geçirdi.
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