GÜNCELLEME - Samsun'da arsa sahibini bıçakla yaralayıp darbeden 2 müteahhit tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde arsa sahibini bıçakla yaralayıp darbettikleri öne sürülen 2 müteahhit mahkemece tutuklandı.



İddiaya göre, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde arsa sahibi A.K. ile müteahhitler Ü.T. (30) ve amcasının oğlu F.T. (41) arasında bina yapımıyla ilgili sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, bıçakla A.K'yi yaraladı, F.T. ise tabancanın kabzasıyla darbetti.



A.K. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.



Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Olayda kullanıldığı değerlendirilen taşıma ruhsatlı tabancaya el konuldu.







