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        GÜNCELLEME - Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 00:35 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kutlukent Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, işçiler İnanç, Gezer ve Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.

        Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Cumhuriyet savcıları, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay yerine giderek incelemede bulundu.

        Soruşturma ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülüyor.



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