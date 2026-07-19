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        GÜNCELLEME - Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 6 kişiden 3'ü kurtarıldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 18:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun'da denizde alabora olan teknedeki 6 kişiden 3'ü kurtarıldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Costal mevkisinden denize açılan, içerisinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. (31) kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, Rabia Ç. (25) ve Rana D. (22) ekiplerce kurtarıldı.

        Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu Zübeyde D. (42) ve Mehmet D'nin (51) ise cesedine ulaştı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar suda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de havadan arama çalışması ile kayıp Ekrem D'nin (37) bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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