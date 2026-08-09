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        GÜNCELLEME- Samsun'da gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        GÜNCELLEME- Samsun'da gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçede kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Necmettin Uzun'un (70) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı E.B'nin (59) adliyedeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Katil zanlısı E.B, 8 Ağustos'ta Trabzon'da yakalanmıştı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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