GÜNCELLEME - Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, halk otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı. M.Ö. idaresindeki 55 ATT 114 plakalı halk otobüsü, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

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