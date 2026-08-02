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        GÜNCELLEME - Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, halk otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 19:21 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, halk otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 55 ATT 114 plakalı halk otobüsü, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilen halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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