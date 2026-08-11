GÜNCELLEME - Samsun'da kırtasiyeciyi darbeden şüphelilerden 2'si tutuklandı

Kasanın arkasındaki kırtasiyeciyle tartışan ve tezgahın üzerine çıkarak B.D'yi darbeden zanlılar, daha sonra uzaklaşmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta kırtasiye dükkanı işleten B.D. ile müşterisi A.D. tartışmış, müşterinin ayrılmasından bir süre sonra kadının yakınları oldukları belirlenen 6 kişi iş yerine gelmişti.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y.A. ile A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.T.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten B.D'yi (43) darbeden 6 şüpheliden Y.Y.A. (18), M.T.O. (23), A.Ç. (18) ile adli süreçteki çocuk, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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