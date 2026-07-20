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        GÜNCELLEME - Samsun'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde dün alabora olan teknedeki Ekrem D'nin (37) bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon yürütüldü.

        Arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD, 68 personel, 8 araç, 11 bot, 2 dron ve 2 helikopter katıldı.

        Arama kurtarma çalışmalarında Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ekipleri 1 mil açıkta, batan teknenin 200 metre yakınlarında Ekrem D'nin cansız bedenine ulaştı. Ekrem D’nin cesedi ekiplerce hastane morguna sevk edildi.

        Ekiplerce denizde cansız bedenlerine ulaşılan Zübeyde D. (42) ve Mehmet D'nin (51) cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

        Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde, 19 Temmuz'da içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora olmuştu.

        Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. (31) kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, Rabia Ç. (25) ve Rana D. (22) bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarılmış, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu denizde kaybolan Zübeyde D. (42) ve Mehmet D'nin (51) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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