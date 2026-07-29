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        GÜNCELLEME - Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Atakum'da yaşayan bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle eve gelen zanlıya yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parasını teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüpheli M.C'yi (25) Çorum'da yakaladı.

        Mağdura ait 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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