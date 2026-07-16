Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, yanlarındaki 7 aylık bebekle hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.

        Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerin, yanlarındaki bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıklarının değerlendirildiği öğrenildi.

        İlkadım ilçesinde dün düzenlenen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Başkan Sandıkçı: "Bilim ve teknolojiye hakim nesiller yetiştiriyoruz"
        Başkan Sandıkçı: "Bilim ve teknolojiye hakim nesiller yetiştiriyoruz"
        Kediye tekme atan şüpheli yakalandı (2)
        Kediye tekme atan şüpheli yakalandı (2)
        Kediye tekme atan şahıs tutuklandı: "Sinirliydim, pişmanım"
        Kediye tekme atan şahıs tutuklandı: "Sinirliydim, pişmanım"
        1 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
        1 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
        Kucağında bebeğiyle, çantasında 1 kilogram metamfetaminle yakalandı
        Kucağında bebeğiyle, çantasında 1 kilogram metamfetaminle yakalandı
        Seyyit Kutbettin Mezarlığında tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik ç...
        Seyyit Kutbettin Mezarlığında tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik ç...