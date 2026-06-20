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        Havza Belediyesince YKS adaylarına araç tahsis edildi

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Havza Belediyesince YKS adaylarına araç tahsis edildi

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

        YKS kapsamında gerçekleştirilen 2026 Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) ilçede 6 binada 901'i kız, 622'si erkek olmak üzere 1523 aday girdi.

        Havza Belediyesi hizmet araçları da iki gün sürecek YKS maratonu için adayları sınav merkezlerine taşıyor.

        Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.

        Havza Belediyesi ekipleri, sınava giren adayların yakınlarına su da ikram etti.



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