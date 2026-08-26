Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden ODES'li çocuklara Amasya gezisi

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yaşayan ve Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında olan çocuklar için okul öncesi Amasya gezisi düzenledi.

ODES projesi çalışmaları kapsamında çocukların, psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplum uyumlarının sağlanması, sosyal, akademik, bilimsel ve kültürel ortamlarla buluşturulması, ülkedeki tarihi değerleri yerinde görmeleri ve tanımaları ile okul öncesi motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen günübirlik Amasya gezisine Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'te yaşayan ODES kapsamındaki çocuklar katıldı.

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Gezi kapsamında çocuklar Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Şehzadeler Müzesi, Yalıboyu Evleri, Mehmet Paşa Camii , II. Bayezid Külliyesi, Amasya Minyatür Müzesi ve Yeşilırmak kıyısını gezerek Amasya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Çocuklarımızın bu ziyaretlerde sosyal ve kültürel yaşantılarına katkı sağlamayı hedeflediğimiz gezi çocuklarımızı oldukça memnun etti. Gezimiz çocuklarımızın kültürel zenginliklerini artırmaları, yeni yerleri gözlemleyerek tarihimiz hakkında yerinde bilgi edinmeleri ve bu sayede, ülkemiz ve tarihi gelişimi hakkında daha donanımlı hale gelmeleri sağlandı. Öte yandan çocuklarımızın okul öncesi moral ve motivasyonlarına katkı sunmak bizleri mutlu etti." dedi.