Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden ODES'li çocuklara Amasya gezisi

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden ODES'li çocuklara Amasya gezisi

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yaşayan ve Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında olan çocuklar için okul öncesi Amasya gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden ODES'li çocuklara Amasya gezisi

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yaşayan ve Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında olan çocuklar için okul öncesi Amasya gezisi düzenledi.

        ODES projesi çalışmaları kapsamında çocukların, psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplum uyumlarının sağlanması, sosyal, akademik, bilimsel ve kültürel ortamlarla buluşturulması, ülkedeki tarihi değerleri yerinde görmeleri ve tanımaları ile okul öncesi motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen günübirlik Amasya gezisine Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'te yaşayan ODES kapsamındaki çocuklar katıldı.

        REKLAM

        Gezi kapsamında çocuklar Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Şehzadeler Müzesi, Yalıboyu Evleri, Mehmet Paşa Camii , II. Bayezid Külliyesi, Amasya Minyatür Müzesi ve Yeşilırmak kıyısını gezerek Amasya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Çocuklarımızın bu ziyaretlerde sosyal ve kültürel yaşantılarına katkı sağlamayı hedeflediğimiz gezi çocuklarımızı oldukça memnun etti. Gezimiz çocuklarımızın kültürel zenginliklerini artırmaları, yeni yerleri gözlemleyerek tarihimiz hakkında yerinde bilgi edinmeleri ve bu sayede, ülkemiz ve tarihi gelişimi hakkında daha donanımlı hale gelmeleri sağlandı. Öte yandan çocuklarımızın okul öncesi moral ve motivasyonlarına katkı sunmak bizleri mutlu etti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        Samsun'da Gazi Park yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı
        Samsun'da Gazi Park yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı
        Özel öğrenciler ile Başkan Halit Doğan'ın gülümseten diyalogları
        Özel öğrenciler ile Başkan Halit Doğan'ın gülümseten diyalogları
        Canik ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri 350 sporcuyu buluşturdu
        Canik ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri 350 sporcuyu buluşturdu
        Samsun'da 1655 kök kenevir ele geçirildi
        Samsun'da 1655 kök kenevir ele geçirildi
        Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
        Canik güreşlerinde Başpehlivan Recep Taslak
        Canik güreşlerinde Başpehlivan Recep Taslak