Havza'da 87 ünite kan bağışı toplandı

TürkKızılayı, Havza'da düzenlediği kampanya ile 87 ünite kan bağışı aldı . Türk Kızılayı tarafından yürütülen “Güvenli Kan Temini Projesi” kapsamında Havza’da kan bağışı çalışması yapıldı. Mehmetçik Meydanı’na konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllülerden 2 gün boyunca 87 ünite kan bağışı alındı. Yapılan çalışmada ayrıca Kızılay’a kan bağışında bulunarak madalya almaya hak kazanan hak sahiplerine madalyaları teslim edildi. i.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.