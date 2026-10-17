Havza'da müzikli çocuk oyunu sahnelendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da müzikli çocuk oyunu sahnelendi.
Giriş: 17.10.2026 - 13:29 Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da müzikli çocuk oyunu sahnelendi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde tek perdelik "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" isimli müzikli çocuk tiyatrosu iki seans gösterildi.
Çevre bilinci ve geri dönüşümü eğlenceli bir macerayla anlatan oyunda çocuklar, sevdikleri karakterleri izleme fırsatı buldu.
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