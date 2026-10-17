Çevre bilinci ve geri dönüşümü eğlenceli bir macerayla anlatan oyunda çocuklar, sevdikleri karakterleri izleme fırsatı buldu.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde tek perdelik "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" isimli müzikli çocuk tiyatrosu iki seans gösterildi​​​​​​​.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da müzikli çocuk oyunu sahnelendi.

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