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        Havza'da Sevgi Evlerinde kalan kız çocukları misafir edildi

        AK Parti Havza Kadın Kolları tarafından Bafra Sevgi Evlerinde kalan kız çocukları Havza'da misafir edilerek çeşitli etkinliklere katılmaları sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Havza'da Sevgi Evlerinde kalan kız çocukları misafir edildi

        AK Parti Havza Kadın Kolları tarafından Bafra Sevgi Evlerinde kalan kız çocukları Havza'da misafir edilerek çeşitli etkinliklere katılmaları sağlandı.

        AK Parti Havza Kadın Kolları tarafından, AK Parti Bafra Kadın Kolları işbirliğinde düzenlenen program kapsamında çocuklar Havza'da ağırlandı.

        Programın ilk bölümünde Havza Kaplıcalarını ziyaret eden çocuklar, daha sonra Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

        Programın sonunda özel bir tesiste çocuklara yemek ikram edildi. AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Deniz, programın çocukların hayatlarına güzel bir renk katmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Birbirinden güzel kızlarımızın yüzlerindeki gülümseme bizler için her şeye değer. İnşallah dezavantajlı çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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        Programa çocuklarla birlikte AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Okul Destek Birim Sorumlusu Zübeyde Semiz ve birim görevlileri de katıldı.

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