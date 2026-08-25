Havza'da Sevgi Evlerinde kalan kız çocukları misafir edildi

Programa çocuklarla birlikte AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Okul Destek Birim Sorumlusu Zübeyde Semiz ve birim görevlileri de katıldı.

Deniz, programın çocukların hayatlarına güzel bir renk katmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Birbirinden güzel kızlarımızın yüzlerindeki gülümseme bizler için her şeye değer. İnşallah dezavantajlı çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programın sonunda özel bir tesiste çocuklara yemek ikram edildi. AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programın ilk bölümünde Havza Kaplıcalarını ziyaret eden çocuklar, daha sonra Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

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